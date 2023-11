GREEN Market à Nansouty Place Nansouty Bordeaux, 19 novembre 2023, Bordeaux.

GREEN Market à Nansouty Dimanche 19 novembre, 09h30 Place Nansouty Entrée libre.

Venez découvrir et prendre part à un marché 100% végétal avec des producteurs et artisans locaux !

Restauration sur place – Coin détente, à l’abri des intempéries, mis à disposition – Ambiance conviviale

Réservations possible et tombola, sur : https://coopcircuits.fr/greenmarket/shop#/shop_panel

Place Nansouty Place Nansouty, Bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T09:30:00+01:00 – 2023-11-19T13:30:00+01:00

marché de producteurs vegan