Hiver en fêtes : goûter avec le Père Noël et animations Place Mulac Place Mulac Angoulême, 22 décembre 2023, Angoulême.

Angoulême Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 15:45:00

fin : 2023-12-22

Le comité de quartier et les commerçants de Saint Cybard.proposent des animations tous publics l’après-midi :

goûter avec le Père-Noël

chorale

balades à calèche et à poney

et un concert rock jeune public à 18h30.

Le comité de quartier et les commerçants de Saint Cybard.proposent des animations tous publics l’après-midi :

goûter avec le Père-Noël

chorale

balades à calèche et à poney

et un concert rock jeune public à 18h30

.

Place Mulac

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême