Manèges et confiseries place Mozart Place Mozart Joinville-le-Pont Catégories d’évènement: Joinville-le-Pont

Val-de-Marne

Manèges et confiseries place Mozart Place Mozart, 2 octobre 2022, Joinville-le-Pont. Manèges et confiseries place Mozart Dimanche 2 octobre, 12h00 Place Mozart

Entrée libre

Manèges et confiseries place Mozart Place Mozart Place mozart, 94340 Joinville-le-Pont Polangis Joinville-le-Pont 94340 Val-de-Marne Île-de-France La place Mozart donne rendez-vous aux plus jeunes du 2 au 31 octobre ! Manège, pêche à la ligne, structure gonflable, confiserie et petite restauration de quoi amuser les enfants et reposer les parents. Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 20h00

mercredi, samedi et dimanche de 10h30 à 20h00

