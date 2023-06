Les Journées du Patrimoine à Villeneuve-Saint-Georges Place Moulierat Villeneuve-Saint-Georges, 16 septembre 2023, Villeneuve-Saint-Georges.

Un partenariat entre le service animation culturelle et événementielle de La Ville et La Lucarne dans le cadre du projet « Cabane en Seine 2023 »

Dans le cadre de l’événement « Cabane en Seine 2023 » et des Journées du Patrimoine.

CABANE EN SEINE, c’est un événement organisé par tout un réseau de partenaires du territoire, qui accueille la Cabane à Rêves : Un studio itinérant pensé pour des quartiers et villages éloignés des propositions culturelles, dans le but de favoriser la pratique artistique et la rencontre.

Un moment idéal pour découvrir les association de la région, et de nouveaux univers : les métiers du cinéma, la photographie, le théâtre, le théâtre d’ombre, des contes de différentes cultures, etc.

PROGRAMMATION

Week end du 16 et 17 septembre 2023

Imaginée avec les enfants élus du Conseil Municipal des enfants et des jeunes, une balade guidée à Triage, quartier de Villeneuve-Saint-Georges, pour découvrir le patrimoine architectural de la ville, jusqu’au site historique de la SNCF où sera proposée l’exposition Cabane à Rêves : photographies, récits de rêves des habitant.e.s, exposition onirique… et collecte de rêves.

Programmation en cours d’organisation. Les détails seront communiqués prochainement .

L’apéro art et exposition à l’espace Frida K

En cours d’organisation, la date et les détails seront communiqués prochainement .

LA LUCARNE ET LES PARTENAIRES :

Association la Lucarne : Collectif de cinéastes et technicien.ne.s du cinéma et du théâtre issus d’horizons divers qui se réunit autour de projets en lien avec les habitant.e.s de Villeneuve et implantée au sein du quartier Triage.

L’association mène des ateliers d’éducation à l’image, jeux de lumière et de sons, projections de films et réalisation. La Lucarne accompagne les habitant.e.s dans des travaux créatifs et collectifs, et par le biais de l’art et de la culture, participe à initier de nouveaux échanges entre habitant.e.s, et ainsi à favoriser une dynamique collective de vivre-ensemble.

Cet événement est organisé avec la Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et du dispositif Été culturel 2023, de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, de la CAF et de la préfecture Ile de France.

Place Moulierat 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France Place au centre du quartier de Villeneuve Triage

