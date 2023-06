Événement Estival à Villeneuve-Saint-Georges : Cabane en Seine 2023 Place Moulierat Villeneuve-Saint-Georges, 6 juillet 2023, Villeneuve-Saint-Georges.

Événement Estival à Villeneuve-Saint-Georges : Cabane en Seine 2023 6 – 9 juillet Place Moulierat

Rendez-vous artistique et culturel au coeur du quartier Triage, à Villeneuve-St-Georges.

CABANE EN SEINE, c’est un événement organisé par tout un réseau de partenaires du territoire, qui accueille la Cabane à Rêves : Un studio itinérant pensé pour des quartiers et villages éloignés des propositions culturelles, dans le but de favoriser la pratique artistique et la rencontre.

Un moment idéal pour découvrir les association de la région, et de nouveaux univers : les métiers du cinéma, la photographie, le théâtre, le théâtre d’ombre, des contes de différentes cultures, etc.

PROGRAMMATION :

⮲ Jeudi 6 juillet 2023

Préparation et montage de la Cabane à Rêves par les artistes, bénévoles et habitants volontaires.

⮲ Vendredi 7 juillet 2023

16h30 à 18h30 :

– Ouverture des festivités

– Contes en musique, par Wabinlé Nabié

– Concert de Ahmed Cissé et ses musiciens (partie 1)

18h30 à 22h30 :

– Ouverture du pôle restauration et Dynamiques solidaires

– Caban’oké dans la Cabane à rêves

– Concert de Soledad Kalza et Sina Kienou

– Concert de Ahmed Cissé et ses musiciens (partie 2)

22h30 à 00h00 :

– Cinéma en plein air

– Pôle restauration

⮲ Samedi 8 juillet 2023

12h00 à 19h00 :

– Structures gonflables

– Jeux en bois

– Atelier Maquillage

– Pôle restauration et Buvette

– La Cabane à rêves version théâtre d’ombre : représentations de la « Légende de l’attrape rêves » et Atelier fabrication de silhouettes, initiation au théâtre d’ombre.

– Exposition photographique et onirique

– Atelier musique par Sina Kienou

– Les Hybrides par la cie Sloupy et les Invisibles : Déambulation de marionnettes à la rencontre des habitant.e.s

– Stands boîte à rêves, jeux et ateliers créatifs

– Salon de rêves pour découvrir les rêves collectés

– Espace ouvert aux roulettes : Vélos funs par l’Association Le Grand Huit + l’ateliers auto réparation de vélo par Pluriels 94

– Tournage par La Lucarne

– Fabrication de Bombes à graines avec Le Jardin Ambulant

⮲ Dimanche 9 juillet 2023

14h00 à 19h00 :

– Accueil par les chercheuses de rêves, qui ont plus d’un tour dans leur panière

– La Cabane à rêves, version studio de tournage : tournage, collecte, montage en direct et projection

– Exposition photographique et onirique

– Salon de rêves pour découvrir les rêves collectés

– Les Vélos fun par l’Association Le Grand Huit

– Atelier fabrication de Mandalas par Anim’too

– Espace détente

– Fabrication de Bombes à graines avec Le Jardin Ambulant

– Pôle restauration et Buvette de jus

– A 18h00 : La Cabane se transforme en espace de projection : diffusion du film du jour aux habitants.

LA LUCARNE ET LES PARTENAIRES :

Association la Lucarne : Collectif de cinéastes et technicien.ne.s du cinéma et du théâtre issus d’horizons divers qui se réunit autour de projets en lien avec les habitant.e.s de Villeneuve et implantée au sein du quartier Triage.

L’association mène des ateliers d’éducation à l’image, jeux de lumière et de sons, projections de films et réalisation. La Lucarne accompagne les habitant.e.s dans des travaux créatifs et collectifs, et par le biais de l’art et de la culture, participe à initier de nouveaux échanges entre habitant.e.s, et ainsi à favoriser une dynamique collective de vivre-ensemble.

Wabinlé Nabié est comédien et conteur. Originaire du Burkina faso, il sera accompagné par Ahmed Cissé et ses musiciens.

Ahmed Cissé est Issu d’une famille de musiciens renommés du Burkina Faso. Installé en France, il s’entoure de musiciens et développe un afro groove, mélange de musique ouest africaine, de funk et de jazz

Soledad Kalza et Sina Kienou : Une rencontre musicale belgo-burkinabè, des détours par l’Amérique latine. Ancrés dans des traditions fortes comme la musique tzigane, le jazz, ses voyages en Amérique latine pour Soledad et la musique mandingue, le rock et l’improvisation pour Sina, les deux guitaristes se sont rencontrés sur le sol africain et ont formé ce très beau duo.

*_La cie Sloupy et les Invisibles :

*_Les Invisibles est une compagnie de théâtre professionnelle engagée tenant à coeur les notions de partage, d’ouverture d’esprit et de mise en avant des histoires sociales universelles.

La Compagnie Sloupy crée des pièces de théâtre, des ateliers, des déambulations de marionnettes.

Association Le grand Huit est aussi à l’aise sur terre que sur l’eau. Installée entre Lille et Joinville, l’association revient avec ses Vélos fun.

Pluriels 94 : Les jeunes et les éducateurs de Pluriels 94 sont dans votre quartier pour vous proposer des ateliers d’auto-réparation de vélos.

Anim’too : des animatrices et animateurs proposent des ateliers créatifs, des stands gourmands, des maquilleurs artistiques et des sculpteurs sur ballons, pour animer les événements.

Le Jardin Ambulant – Villeneuve-Saint-Georges

Conception – installation de jardins potagers en bacs, partagés et ambulants sur un chantier de construction à Villeneuve-Saint-Georges. Animation de nombreux ateliers autour de la nature et du potager dédiés aux Villeneuvois.e.s de tout âge.Fédération d’une communauté locale

Cet événement est organisé avec la Mairie de Villeneuve-Saint-Georges, avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et du dispositif Été culturel 2023, de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre, de la CAF et de la préfecture Ile de France.

Place Moulierat 94190 Villeneuve-Saint-Georges Villeneuve-Saint-Georges 94190 Val-de-Marne Île-de-France Place au centre du quartier de Villeneuve Triage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T13:00:00+02:00 – 2023-07-06T19:00:00+02:00

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

©DR