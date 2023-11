L’arrivée des Rois mages Place Morgan Salon-de-Provence, 6 janvier 2024, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Pour poursuivre la tradition jusqu’au 6 janvier, les Rois mages arrivent à Salon..

2024-01-06 15:00:00 fin : 2024-01-06 . .

Place Morgan Place Saint Michel

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To continue the tradition until January 6, the Three Wise Men arrive in Salon.

Para continuar con la tradición, hasta el 6 de enero llegan los Reyes Magos a Salón.

Um die Tradition bis zum 6. Januar fortzusetzen, treffen die Heiligen Drei Könige in Salon ein.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme de Salon de Provence