Gentleman’s Day Place Morgan Salon-de-Provence, 24 septembre 2023, Salon-de-Provence.

Salon-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Le rendez-vous annuel des passionnés de moto revient sur la Place Morgan !.

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

Place Morgan

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The annual rendezvous for motorcycle enthusiasts returns to Place Morgan!

La cita anual de los aficionados a las motos vuelve a Place Morgan

Das jährliche Treffen der Motorradfans kehrt auf den Place Morgan zurück!

Mise à jour le 2023-06-16 par Office de Tourisme de Salon de Provence