Top Air Salon Place Morgan, 13 mai 2023, Salon-de-Provence.

Vous avez toujours rêvé de devenir pilote, de parcourir le ciel et d’admirer la terre d’en haut ? L’événement Top Air Salon est donc pour vous !.

2023-05-13 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

Place Morgan

Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Have you always dreamed of becoming a pilot, of flying through the sky and admiring the earth from above? Then the Top Air Salon event is for you!

¿Siempre ha soñado con ser piloto, surcar los cielos y admirar la Tierra desde las alturas? ¡Entonces el evento Top Air Salon es para ti!

Haben Sie schon immer davon geträumt, Pilot zu werden, den Himmel zu durchstreifen und die Erde von oben zu betrachten? Dann ist der Top Air Salon genau das Richtige für Sie!

