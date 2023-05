Vendredis de l’été #3 – Bal Tak’Show Place Montorge, 25 août 2023, Varennes-Vauzelles.

Vendredis de l’été #3 – Bal Tak’Show Vendredi 25 août, 21h00 Place Montorge Entrée libre, gratuit

Les Vendredis de l’été reviennent à Varennes-Vauzelles !

Gratuit

Vendredi 25 août : Bal Tak-Show

Bal musette

Place Montorge

3h

Avec la Compagnie du Tire-Laine

Cette nouvelle forme s’oriente en fonction de son public… Le Bal Tak’Show enrichit son répertoire, ajoutant aux valses tsigano-musette et autres musiques du monde, les musiques actuelles… sous la direction artistique d’Arnaud Van Lancker ! Et pour le plus grand plaisir du public, l’arrivée exceptionnelle de Faustine Bosson, « LA » nouvelle chanteuse du Bal Tak’Show !

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement !

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

Renseignements à culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr ou au 03.86.71.61.71.

Les vendredis de l’été sont toujours accompagnés par la Biblioroulotte que vous pourrez retrouver du 22 au 25 août : place Montorge de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Place Montorge Place montorge 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

vendredis de l’été gratuit

Cie du Tire-Laine