Octobre rose – Conférence du docteur Kapella et repas Place Monthioux Felletin, 21 octobre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

L’association felletinoise Les Fuses @niment vous proposent une conférence du docteur Kapella, président de l’association Rose en Marche à 18h30.

Repas à 20h00 : kir, charcuterie, fondu-frites, salade, dessert (vin non compris) – Adultes 16 € & -12ans 10 €.

1 € par repas reversé à l’Association Rose en Marche.

Inscription avant le 15 octobre au 0647831303 ou 0643391764.

2023-10-21

Place Monthioux Salle polyvalente

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Felletinoise association Les Fuses @niment invites you to a talk by Dr Kapella, President of the association Rose en Marche, at 6.30pm.

Meal at 8:00 pm: kir, charcuterie, fondu-frites, salad, dessert (wine not included) – Adults 16 ? & -12ans 10 ?.

1 ? per meal donated to Association Rose en Marche.

Registration by October 15 at 0647831303 or 0643391764

Les Fuses @niment, asociación con sede en Fellet, le invita a una conferencia del Dr. Kapella, Presidente de la asociación Rose en Marche, a las 18.30 h.

Comida a las 20.00: kir, charcutería, fondu-frites, ensalada, postre (vino no incluido) – Adultos 16 ? 12 años 10

1€ por comida donado a la Asociación Rose en Marche.

Para inscribirse antes del 15 de octubre, póngase en contacto con 0647831303 o 0643391764

Der Verein Les Fuses @niment aus Felletin bietet Ihnen um 18:30 Uhr einen Vortrag von Dr. Kapella, dem Vorsitzenden des Vereins Rose en Marche.

Essen um 20:00 Uhr: Kir, Wurst, Fondue-Pommes, Salat, Dessert (Wein nicht inbegriffen) – Erwachsene 16? & -12Jahre 10 ?

1 ? pro Mahlzeit an die Association Rose en Marche gespendet.

Anmeldung bis zum 15. Oktober unter 0647831303 oder 0643391764

