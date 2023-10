Soirée d’accueil des nouveaux habitants de Felletin Place Monthioux Felletin, 13 octobre 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Vous êtes arrivés sur Felletin en 2022 ou 2023 ? Participez à une soirée d’accueil afin de rencontrer d’autres nouveaux arrivants, des habitants plus anciens, des responsables associatifs locaux, vos élus et d’en apprendre un peu plus sur votre nouvelle commune, en toute convivialité !

Pour une meilleure organisation, confirmez votre présence et le nombre de personnes avec le 10 octobre sur contact@felletin.fr ou à la mairie au 05 55 66 51 11.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

Place Monthioux Salle polyvalente

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Have you arrived in Felletin in 2022 or 2023? Join us for a welcome evening to meet other newcomers, older residents, local community leaders and your elected representatives, and learn a little more about your new commune in a friendly atmosphere!

To help us organize the event, please confirm your attendance and the number of people attending by October 10 at contact@felletin.fr or by calling the Mairie on 05 55 66 51 11

¿Va a instalarse en Felletin en 2022 o 2023? Participe en una velada de bienvenida para conocer a otros recién llegados, residentes de más edad, responsables de asociaciones locales y sus representantes electos, y aprenda un poco más sobre su nueva comunidad en un ambiente agradable

Para contribuir a la organización del evento, le rogamos confirme su asistencia y el número de personas que asistirán antes del 10 de octubre en contact@felletin.fr o llamando al Ayuntamiento al 05 55 66 51 11

Sie sind 2022 oder 2023 nach Felletin gezogen? Nehmen Sie an einem Willkommensabend teil, um andere Neuankömmlinge, alteingesessene Einwohner, lokale Vereinsverantwortliche und Ihre gewählten Vertreter zu treffen und in geselliger Runde etwas mehr über Ihre neue Gemeinde zu erfahren!

Um eine bessere Organisation zu gewährleisten, bestätigen Sie Ihre Anwesenheit und die Anzahl der Personen bis zum 10. Oktober unter contact@felletin.fr oder im Rathaus unter 05 55 66 51 11

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Aubusson-Felletin