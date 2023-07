JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Place Monthioux Felletin Catégories d’Évènement: Creuse

Felletin JOURNÉE ANTIQUITÉ BROCANTE Place Monthioux Felletin, 20 août 2023, Felletin. Felletin,Creuse 70 exposants donnent rendez-vous aux amateurs de chine et de bonnes affaires dans le centre historique du village. Emplacement payant, réservation auprès de Felletin Patrimoine Environnement..

Place Monthioux

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



70 exhibitors meet bargain-hunters in the historic village center. Paying site, book with Felletin Patrimoine Environnement. 70 expositores darán la bienvenida a los cazadores de gangas en el centro histórico de la localidad. Stand de pago, reservar con Felletin Patrimoine Environnement. 70 Aussteller treffen sich mit Liebhabern von Trödel und Schnäppchen im historischen Zentrum des Dorfes. Standplatz kostenpflichtig, Reservierung bei Felletin Patrimoine Environnement. Mise à jour le 2023-03-15 par Creuse Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Creuse, Felletin Autres Lieu Place Monthioux Adresse Place Monthioux Ville Felletin Departement Creuse Lieu Ville Place Monthioux Felletin

