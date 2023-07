Jazz au village Place Montferrane Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, 18 août 2023, Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze,Drôme

Le 3eme concert gratuit de jazz au village avec le trio musical »Chacun son Sud ».

2023-08-18 18:30:00 fin : 2023-08-18 . .

Place Montferrane

Saint-Auban-sur-l’Ouvèze 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The 3rd free jazz concert in the village with the musical trio « Chacun son Sud »

Tercer concierto de jazz gratuito en el pueblo con el trío musical « Chacun son Sud

Das 3. kostenlose Jazz-Konzert im Dorf mit dem musikalischen Trio »Chacun son Sud »

