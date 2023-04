Marché de Ruelle Sur Touvre place Montalembert, 3 janvier 2023, Ruelle-sur-Touvre.

Situé sur la place Montalembert, face à l’ancienne fonderie à canons de Ruelle, ce marché offre à ses habitants et visiteurs l’avantage d’un commerce de proximité en plein air, dans un cadre reposant et verdoyant (à côté du square sur la Touvre)..

2023-01-03 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-30 12:30:00. .

place Montalembert

Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine



Located on the Place Montalembert, opposite the old Ruelle cannon foundry, this market offers its inhabitants and visitors the advantage of an open-air local shop, in a relaxing and green setting (next to the square on the Touvre).

Situado en la plaza Montalembert, frente a la antigua fundición de cañones Ruelle, este mercado ofrece a sus habitantes y a los visitantes la ventaja de un comercio local al aire libre, en un entorno relajante y verde (junto a la plaza de la Touvre).

Dieser Markt befindet sich auf dem Place Montalembert, gegenüber der ehemaligen Kanonengießerei von Ruelle. Er bietet seinen Bewohnern und Besuchern den Vorteil eines Nahversorgers im Freien, in einer erholsamen und grünen Umgebung (neben dem Platz an der Touvre).

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême