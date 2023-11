LA ROUTE DES CRÈCHES À FAULQUEMONT Place Monroe Faulquemont, 13 décembre 2023, Faulquemont.

Faulquemont,Moselle

Venez découvrir une crèche traditionnelle dans l’écrin baroque de l’église du XVIIIème siècle. Crèche visible sur rendez-vous au 06 41 70 01 60.. Tout public

Vendredi 2023-12-13 fin : 2024-01-07 . 0 EUR.

Place Monroe Église Saint Vincent

Faulquemont 57380 Moselle Grand Est



Come and discover a traditional crib in the baroque setting of the 18th-century church. Cribs available by appointment: 06 41 70 01 60.

Venga a descubrir una cuna tradicional en el marco barroco de la iglesia del siglo XVIII. Visitas con cita previa en el 06 41 70 01 60.

Entdecken Sie eine traditionelle Krippe in der barocken Umgebung der Kirche aus dem 18. Die Krippe kann nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 06 41 70 01 60 besichtigt werden.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE