Maine-et-Loire Parcours – Le décor de mosaïque à Angers Place Mondain Chanlouineau Angers, 16 septembre 2023, Angers. Parcours – Le décor de mosaïque à Angers 16 et 17 septembre Place Mondain Chanlouineau Dans le cadre de l’exposition du Repaire Urbain sur Odorico, mosaïstes à Angers, partez à la renconre des différents décors de mosaïques présents dans le centre-ville d’Angers.

RDV Place Mondain Chalouineau, devant la statue.

Samedi : départ à 15h et 17h.

Dimanche : départ a 14h, 15h et 16h.

Durée 1h30

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

