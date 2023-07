Ouverture du Saint Mart’anim Place Monaco Bréhal, 6 juillet 2023, Bréhal.

Bréhal,Manche

Animations gratuites tout l’été, jeux, structures gonflables, tournois sportifs, ateliers manuels et animations aquatiques. Des cours de natation sont proposés tout l’été..

Vendredi 2023-07-06 10:00:00 fin : 2023-08-25 12:30:00. .

Place Monaco Saint-Martin-de-Bréhal

Bréhal 50290 Manche Normandie



Free entertainment all summer long: games, inflatables, sports tournaments, craft workshops and water activities. Swimming lessons available all summer.

Entretenimiento gratuito durante todo el verano, con juegos, hinchables, torneos deportivos, talleres de manualidades y actividades acuáticas. Se imparten clases de natación durante todo el verano.

Kostenlose Animationen den ganzen Sommer über, Spiele, Hüpfburgen, Sportturniere, Handarbeitsworkshops und Wasseranimationen. Den ganzen Sommer über werden Schwimmkurse angeboten.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche