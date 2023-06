Urban Day Place Mitterrand Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Urban Day Place Mitterrand Lisieux, 17 juin 2023, Lisieux. Urban Day Samedi 17 juin, 14h00 Place Mitterrand Gratuit Le samedi 17 juin, la Ville de Lisieux en partenariat avec Urban Lexodance, vous propose un événement dédié aux arts urbains. De 14h à 19h, plusieurs animations à découvrir : DJ, Grafitti, quizz rap, histoire des sneakers, show de Electro Street et concert de rap avec Le Temple Studio ! Le breakdance sera à l’honneur à l’occasion d’une initiation et d’une battle de niveau nationale. Plus d’infos sur le flyer : https://bit.ly/3INHRS9 Place Mitterrand lisieux place Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://bit.ly/3INHRS9 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

