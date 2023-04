Marché hebdomadaire du dimanche Place Miremont Vienne Catégories d’Évènement: Isère

Vienne

Marché hebdomadaire du dimanche Place Miremont, 1 janvier 2023, Vienne. Marché du dimanche matin : de 5h à 13h30.

Place de Miremont.

Alimentaire uniquement : 10 commerçants en moyenne..

2023-01-01 à 05:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:30:00. .

Place Miremont

Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Sunday morning market: from 5am to 1.30pm.

Place de Miremont.

Food only: 10 traders on average. Mercado del domingo por la mañana: de 5 a 13.30 horas.

Plaza de Miremont.

Sólo comida: 10 comerciantes de media. Markt am Sonntagmorgen: von 5 Uhr bis 13.30 Uhr.

Platz von Miremont.

Nur Lebensmittel: durchschnittlich 10 Händler. Mise à jour le 2021-10-29 par Office de Tourisme de Vienne Condrieu Agglomération

Détails Catégories d’Évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Place Miremont Adresse Place Miremont Ville Vienne Departement Isère Lieu Ville Place Miremont Vienne

Place Miremont Vienne Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vienne/

Marché hebdomadaire du dimanche Place Miremont 2023-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire du dimanche Place Miremont Place Miremont 1 janvier 2023 Place Miremont Vienne

Vienne Isère