Cyclo-Découverte Place Mirabeau Pertuis, 12 avril 2024, Pertuis.

Pertuis Vaucluse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 10:00:00

fin : 2024-04-12

L’Association Les Pédaloudoux organise une balade cyclo-découverte..

L’Association Les Pédaloudoux organise une balade cyclo-découverte.

Toute l’année, sauf « petites vacances scolaires », sorties le VENDREDI, parfois prolongeables en week-ends « à la carte »



Départ entre 9 h et 11 h, selon destinations et températures, avec picnic.



A 1 h ou 2 heures de route à partir du Sud Luberon, sauf en juillet/août, les Cyclo-Découvertes encadrées, 40 à 60 kms, s’adressent aux amateurs de tourisme local qui utilisent le VAE pour profiter des beaux paysages, villages touristiques, etc …, à une vitesse très raisonnable, pour des arrêts photos ou des visites.



Fin juin, 1 séjour club, juillet et août : 2 Voyages Itinérants en cyclo-camping.



Consultez les dernières Cyclo-Découvertes sur le fil de la page Facebook .



Uniquement sur inscription, 48 heures avant la randonnée. Mineurs accompagnés d’un adulte et casque obligatoire, sorties en journée, prévoir son picnic.

.

Place Mirabeau

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de Pertuis