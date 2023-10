Commémoration d L’Armistice du 11 novembre 1918 Place Mirabeau Pertuis, 11 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Hommage à tous les morts pour la France.

2023-11-11 09:30:00 fin : 2023-11-11 12:00:00. .

Place Mirabeau Église Saint-Nicolas

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tribute to all those who died for France

Homenaje a todos los que murieron por Francia

Hommage an alle, die für Frankreich gestorben sind

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Pertuis