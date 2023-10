Murder Party Amelys « La disparition » Place Mirabeau Montargis, 31 octobre 2023, Montargis.

Montargis,Loiret

Animation familiale gratuite pendant les vacances d’automne sous forme d’une enquête à résoudre entre l’agence commerciale Amelys et les arrêts de la navette gratuite Corlays. Récompense à la clé !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

Place Mirabeau

Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire



Free family entertainment during the autumn vacations in the form of an investigation to be solved between the Amelys sales office and the Corlays free shuttle stops. Prize at stake!

Diversión familiar gratuita durante las vacaciones de otoño en forma de investigación a resolver entre la oficina de ventas de Amelys y las paradas del servicio de transporte gratuito Corlays. ¡Recompensas en oferta!

Kostenlose Familienunterhaltung während der Herbstferien in Form einer Umfrage, die zwischen der Handelsagentur Amelys und den Haltestellen des kostenlosen Pendelbusses Corlays zu lösen ist. Belohnung!

