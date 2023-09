Le déchet gagnant Place Minouflet, Orléans La Source Orléans, 30 septembre 2023, Orléans.

Le déchet gagnant Samedi 30 septembre, 11h00 Place Minouflet, Orléans La Source Entrée libre

Première étape de cette journée, une sensibilisation d’une quinzaine de minutes sur le tri et le recyclage via la Direction gestion des déchets d’Orléans Métropole. Seconde étape, le ramassage de déchets sur différents secteurs à proximité de la place Pierre-Minouflet, avec mise en application des consignes de tri. Troisième étape, le quiz où chacun pourra trouver réponses aux questions sur les stands des partenaires (L’Abeille olivetaine, Cap Climat Orléans, Stopogachi, Anim’Orléans La Source, ResSourceToit/association Accompagnement et hébergement urbain, Aesco…). À la clef, de nombreux lots à gagner (trottinette électrique, ordinateur portable, téléphones portables, tablettes, consoles de jeux intégrés pour enfants…) par tirages au sort.

Ce premier événement, soutenu par la ville d’Orléans, est ouvert aux plus jeunes et aux familles. Un espace convivial (barbecue, barbe à papa, structure gonflable, stands gâteaux…) est également prévu avec, en bonus, une ferme pédagogique !

Place Minouflet, Orléans La Source PLACE MINOUFLET 45100 ORLEANS LA SOURCE Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T11:00:00+02:00 – 2023-09-30T19:00:00+02:00

gratuit