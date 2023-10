Festisport 5e édition : rendez-vous quartier des 3 Cocus ! Place Micoulaud Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Festisport 5e édition : rendez-vous quartier des 3 Cocus ! Place Micoulaud Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Festisport 5e édition : rendez-vous quartier des 3 Cocus ! Samedi 21 octobre, 10h00 Place Micoulaud Au programme À partir de 10h, stade Georges Rigal Championnat de Football interquartiers. De 14h à 18h, places Chenane et Micoulaud Ateliers sportifs encadrés à destination des jeunes.

Au programme : rugby, basket, pelote basque, chessboxing, simulateurs aviron, street workout, goal motion, gym, zumba, mini-tennis, balade en joëlettes, atelier réparation vélo.

Goûter offert à tous les participants. Avec qui ? Les clubs de prévention de Toulouse Métropole et les associations :

AC2L, ASSQOT, CD31 (basket), Comité Départemental de Pelote Basque (CDPB), Chessboxing, Les cités éducatives de Toulouse, CVIFS, Faourette Partage, JET, La ligue de l’enseignement, MécaniCycles, MIXAH, Roue libre, Le Sou Tiens, Street Warriors, TASL, UFOLEP, Univers Montage Esprit Nature, USEP HG31. Place Micoulaud 1 Place Micoulaud, 31200 Toulouse, France Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Place Micoulaud Adresse 1 Place Micoulaud, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse

