Concert de l’Orient à l’Occident Place Michelet Tours, 15 octobre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

L’association Les amis des langues anciennes vous invite à partager un moment de musique vocal avec l’Ensemble Musical pour la Paix. Vous entendrez un programme de musique sacrée interprété par des chanteurs et des instrumentistes de tous les horizons géographiques et spirituels..

Dimanche 2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Place Michelet

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The association Les amis des langues anciennes invites you to share a moment of vocal music with the Ensemble Musical pour la Paix. You’ll hear a program of sacred music performed by singers and instrumentalists from all geographical and spiritual horizons.

La asociación Les amis des langues anciennes le invita a compartir un momento de música vocal con el Ensemble Musical pour la Paix. Escuchará un programa de música sacra interpretado por cantantes e instrumentistas procedentes de todos los horizontes geográficos y espirituales.

Der Verein Les amis des langues anciennes lädt Sie ein, einen Moment der Vokalmusik mit dem Ensemble Musical pour la Paix zu teilen. Sie werden ein Programm mit geistlicher Musik hören, das von Sängern und Instrumentalisten mit unterschiedlichem geografischem und spirituellem Hintergrund interpretiert wird.

Mise à jour le 2023-09-23 par Tours Val de Loire Tourisme