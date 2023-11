ATELIERS SPORTIFS DU TÉLÉTHON – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers, 1 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve montre ses mucles ! Participez à de nombreux ateliers sportifs dont l’ensemble des participations sera reversée au profit du Téléthon ! Une journée.

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. EUR.

Place Michel Solans

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Villeneuve shows off its mucles! Take part in a range of sports workshops, with all proceeds going to the Telethon! One day

¡Villeneuve luce sus músculos! Participe en diversos talleres deportivos, cuyos beneficios se destinarán íntegramente al Telemaratón Una jornada

Villeneuve zeigt seine Muskeln! Nehmen Sie an zahlreichen Sportworkshops teil, deren gesamte Teilnahmegebühren an den Telethon gespendet werden! Ein Tag

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE