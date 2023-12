FIL ROUGE – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers, 1 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Parcourez une distance de 100km sur un vélo d’appartement dans le cadre du Téléthon. Chaque kilomètre parcouru équivaut à 2€ qui iront au profit de l’association..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Place Michel Solans

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Ride 100km on an exercise bike as part of the Telethon. Each kilometer covered equals 2? which will be donated to the association.

Recorre una distancia de 100 km en bicicleta estática como parte del Teletón. Cada kilómetro que recorras vale 2? que se destinarán a la organización benéfica.

Legen Sie im Rahmen des Telethon eine Strecke von 100 km auf einem Heimtrainer zurück. Jeder gefahrene Kilometer entspricht 2?, die an die Organisation gehen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE