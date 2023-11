CONFÉRENCE « LE HO’OPONOPONO » – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers, 1 décembre 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Patrice JULIEN vous propose une conférence sur l’Ho’oponopono, une tradition spirituelle hawaïenne qui nous permet de lâcher prise, d’accepter et d’agir. Il vous invite à découvrir les enseignements et les bienfaits du Ho’oponopono en décrivant le panorama des sources spirituelles et de la pratique de ce rituel ancestral dans notre monde moderne.

Entrée libre pour tous..

2023-12-01 18:00:00

Place Michel Solans

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Patrice JULIEN presents a lecture on Ho’oponopono, a Hawaiian spiritual tradition that enables us to let go, accept and act. He invites you to discover the teachings and benefits of Ho’oponopono by describing the panorama of spiritual sources and the practice of this ancestral ritual in our modern world.

Free admission for all.

Patrice JULIEN dará una charla sobre Ho’oponopono, una tradición espiritual hawaiana que nos permite soltar, aceptar y actuar. Le invita a descubrir las enseñanzas y beneficios del Ho’oponopono describiendo las fuentes espirituales y la práctica de este ritual ancestral en nuestro mundo moderno.

Entrada gratuita para todos.

Patrice JULIEN bietet Ihnen einen Vortrag über Ho’oponopono, eine hawaiianische spirituelle Tradition, die es uns ermöglicht, loszulassen, zu akzeptieren und zu handeln. Er lädt Sie ein, die Lehren und den Nutzen von Ho’oponopono zu entdecken, indem er das Panorama der spirituellen Quellen und der Praxis dieses uralten Rituals in unserer modernen Welt beschreibt.

Freier Eintritt für alle.

