JAZZ IN VILANOVA Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers, 18 août 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

2 jours autour du Jazz!

Vendredi 18

Guy Martichon 20h45 – 21h45 et DB Cliford 22h – 23h15

Samedi 19

Lisa Jazz Trio 20h45 – 21h45 et Tania Ivanov 22h – 23h15.

Place Michel Solans

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



2 days of Jazz!

Friday the 18th

Guy Martichon 8:45pm – 9:45pm and DB Cliford 10pm – 11:15pm

Saturday the 19th

Lisa Jazz Trio 20h45 – 21h45 and Tania Ivanov 22h – 23h15

¡2 días de Jazz!

Viernes 18

Guy Martichon 20.45 h – 21.45 h y DB Cliford 22.00 h – 23.15 h

Sábado 19

Lisa Jazz Trio 20.45 h – 21.45 h y Tania Ivanov 22.00 h – 23.15 h

2 Tage rund um den Jazz!

Freitag 18

Guy Martichon 20:45 – 21:45 Uhr und DB Cliford 22:00 – 23:15 Uhr

Samstag, 19

Lisa Jazz Trio 20.45 – 21.45 Uhr und Tania Ivanov 22 – 23.15 Uhr

