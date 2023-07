MARCHÉ NOCTURNE Place Michel Solans Villeneuve-lès-Béziers, 19 juillet 2023, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers,Hérault

Venez assister au marché nocturne. Vous y trouverez:

– des produits du terroir

– de l’artisanat d’art

– des animations assurées par le club de Country Western

– de la restauration.

2023-07-19 18:00:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. .

Place Michel Solans

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



Come to the night market from 6pm to 11pm. You’ll find

– local produce

– arts and crafts

– entertainment by the Country Western Club

– food and drink

Acérquese al mercado nocturno de 18:00 a 23:00 horas. Encontrará

– productos locales

– artesanía

– animación a cargo del Country Western Club

– comida y bebida

Besuchen Sie den Nachtmarkt von 18:00 bis 23:00 Uhr. Dort werden Sie fündig:

– produkte aus der Region

– kunsthandwerk

– unterhaltung durch den Country Western Club

– essen und Trinken

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE