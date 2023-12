CONCERT : NOËL ANCIENS ET TRADITIONNELS Place Michel Poirel Taintrux, 16 décembre 2023 20:30, Taintrux.

Taintrux,Vosges

Concert proposé par l’AROT avec Nahalia Jacquel. Au programme des mélodies de la nativité issues des répertoires baroque et folklorique européen sur des instruments anciens et traditionnels dont l’orgue historique de Taintrux.. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 22:00:00. 0 EUR.

Place Michel Poirel Église

Taintrux 88100 Vosges Grand Est



Concert proposed by AROT with Nahalia Jacquel. The program features nativity melodies from the Baroque and European folk repertoires, played on traditional instruments including the historic Taintrux organ.

Concierto organizado por la AROT con Nahalia Jacquel. En el programa, melodías de belén del repertorio barroco y popular europeo, interpretadas con instrumentos antiguos y tradicionales, incluido el histórico órgano Taintrux.

Von der AROT vorgeschlagenes Konzert mit Nahalia Jacquel. Auf dem Programm stehen Melodien zur Geburt Christi aus dem europäischen Barock- und Folklore-Repertoire auf alten und traditionellen Instrumenten, darunter die historische Orgel von Taintrux.

