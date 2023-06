Tribute Indochine à Bohain ! place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Catégories d’Évènement: Aisne

Bohain-en-Vermandois Tribute Indochine à Bohain ! place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois, 21 juin 2023, Bohain-en-Vermandois. Tribute Indochine à Bohain ! Mercredi 21 juin, 20h00 place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Venez vibrer au son d’Indochine !

Chantez les meilleurs chansons du groupe et partagez un moment de convivialité !

Rendez-vous à 20h sur la place Michel Pezin à Bohain.

Concert gratuit place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois bohain Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00 ©MairiedeBohain Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Bohain-en-Vermandois Autres Lieu place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Adresse bohain Ville Bohain-en-Vermandois Departement Aisne Lieu Ville place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois

place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bohain-en-vermandois/

Tribute Indochine à Bohain ! place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 2023-06-21 was last modified: by Tribute Indochine à Bohain ! place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois place Michel Pezin, Bohain-en-Vermandois Bohain-en-Vermandois 21 juin 2023