Noël pétillant en Val d’Amboise Place Michel Debré Amboise, 4 décembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

A la veille de la Saint-Sylvestre, profitez d’une dégustation gratuite de bulles de Touraine par la Maison Gandon, vignerons à Nazelles-Négron.

Ambiance live Jazz.

Samedi 2023-12-30 16:00:00 fin : 2023-12-30 . EUR.

Place Michel Debré

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On New Year’s Eve, enjoy a free tasting of Touraine bubbles from Maison Gandon, winegrowers in Nazelles-Négron.

Live jazz atmosphere

En Nochevieja, disfrute de una degustación gratuita de burbujas de Touraine de la Maison Gandon, viticultores de Nazelles-Négron.

Ambiente de jazz en directo

Genießen Sie am Vorabend des Silvestertages eine kostenlose Verkostung von Blasen aus der Touraine durch das Haus Gandon, Winzer in Nazelles-Négron.

Live-Jazz-Atmosphäre

Mise à jour le 2023-11-30 par OFFICE AMBOISE