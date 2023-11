Touraine Primeur, Place Michel Debré à Amboise Place Michel Debré Amboise, 17 novembre 2023, Amboise.

Amboise,Indre-et-Loire

Amboise fête le Touraine Primeur le vendredi 17 novembre, de 18h à 23h en centre ville.

Animations-Restauration-Dégustations.

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 23:00:00. .

Place Michel Debré

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Amboise celebrates Touraine Primeur on Friday November 17, from 6pm to 11pm in the town center.

Events-Restaurants-Tastings

Amboise celebra la Touraine Primeur el viernes 17 de noviembre, de 18:00 a 23:00 horas, en el centro de la ciudad.

Eventos-Restaurantes-Degustaciones

Amboise feiert den Touraine Primeur am Freitag, den 17. November, von 18.00 bis 23.00 Uhr im Stadtzentrum.

Animationen-Restaurants-Verkostungen

Mise à jour le 2023-11-13 par OFFICE AMBOISE