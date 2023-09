Théâtre L’Empreinte : Respire : Hymnes en jeux Place Mgr Bertaud Tulle, 30 septembre 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Mathieu Bauer – Sylvain Cartigny – Compagnie Tendres Bourreaux. S’ils ne résonnent pas pendant une compétition, que nous racontent les hymnes ? Réponse festive et contemporaine avec l’Orchestre de spectacle de Montreuil. Que retentissent la Marseillaise, les hymnes afghan, tibétain, canadien ou indien ! Pas pour couronner une médaille aux JO, mais pour plonger dans la diversité chatoyante des hymnes nationaux. Mathieu Bauer a eu la bonne idée de proposer à un orchestre, mi-amateur, mi-professionnel, de toutes nouvelles versions de ces airs patriotiques, revus et arrangés par des compositeurs d’aujourd’hui – Sarah Murcia, Bertrand Burgalat, Ève Risser et bien d’autres. Cet incroyable tour du monde musical prend alors des dimensions symbolique, politique et surtout festive ! Parvis de la cathédrale..

Place Mgr Bertaud

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mathieu Bauer – Sylvain Cartigny – Compagnie Tendres Bourreaux. If they don?t sound during a competition, what do anthems tell us? A festive, contemporary answer with the Orchestre de spectacle de Montreuil. Let the Marseillaise, the Afghan, Tibetan, Canadian or Indian anthems ring out! Not to win an Olympic medal, but to plunge into the shimmering diversity of national anthems. Mathieu Bauer had the good idea of offering a half amateur, half professional orchestra brand new versions of these patriotic tunes, revised and arranged by today?s composers? Sarah Murcia, Bertrand Burgalat, Ève Risser and many others. This incredible musical world tour takes on symbolic, political and, above all, festive dimensions! Cathedral square.

Mathieu Bauer – Sylvain Cartigny – Compagnie Tendres Bourreaux. Si no suenan durante una competición, ¿qué nos dicen los himnos? Una respuesta festiva y contemporánea con la Orchestre de spectacle de Montreuil. Que suenen la Marsellesa, los himnos afgano, tibetano, canadiense o indio No para ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, sino para sumergirse en la resplandeciente diversidad de los himnos nacionales. Mathieu Bauer tuvo la buena idea de ofrecer a una orquesta, en parte amateur, en parte profesional, versiones inéditas de estas melodías patrióticas, revisadas y arregladas por compositores actuales? Sarah Murcia, Bertrand Burgalat, Ève Risser y muchos otros. Esta increíble vuelta al mundo musical adquiere dimensiones simbólicas, políticas y, sobre todo, ¡festivas! Plaza de la Catedral.

Mathieu Bauer – Sylvain Cartigny – Compagnie Tendres Bourreaux. Wenn sie während eines Wettkampfes nicht ertönen, was erzählen uns dann die Hymnen? Eine festliche und zeitgenössische Antwort mit dem Orchestre de spectacle de Montreuil. Die Marseillaise, die afghanische, tibetische, kanadische oder indische Hymne soll erklingen! Nicht, um bei den Olympischen Spielen eine Medaille zu krönen, sondern um in die schillernde Vielfalt der Nationalhymnen einzutauchen. Mathieu Bauer hatte die gute Idee, einem Orchester, halb Amateur, halb Profi, ganz neue Versionen dieser patriotischen Melodien vorzuschlagen, die von Komponisten von heute überarbeitet und arrangiert wurden? Sarah Murcia, Bertrand Burgalat, Ève Risser und viele andere. Diese unglaubliche musikalische Weltreise nimmt so symbolische, politische und vor allem festliche Dimensionen an! Vorplatz der Kathedrale.

