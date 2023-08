Concert Place Mgr Bertaud Tulle, 23 août 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

Boum ! Boum ! Shake ta tignasse, Tulle !

⚠ Alerte météorologique : une tornade de rock festif va s’abattre sur la charmante ville de Tulle le mercredi 23 août ! ️ Les Dégâts Locos débarquent avec leur arsenal de reprises délirantes, prêts à tout démolir sur leur passage ! Dégâts Locos Du grand Charles Aznavour à l’extravagant Stromae, en passant par les légendes électrifiées d’ACDC, les Dégâts Locos vont tout envoyer valser et vous faire danser comme jamais ! Attendez-vous à une dose massive d’énergie contagieuse, de headbanging incontrôlable, et à des riffs de guitare capables de faire trembler la cathédrale elle-même ! ⚡ On compte sur vous pour venir avec vos potes, votre grand-mère, et même votre chat s’il aime le rock !.

2023-08-23 fin : 2023-08-23 23:00:00. EUR.

Place Mgr Bertaud

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



?? Boum! Boum! Shake your hair, Tulle!??

? Meteorological alert: a tornado of festive rock is about to descend on the charming town of Tulle on Wednesday 23rd August! ?? Les Dégâts Locos will be on hand with their arsenal of crazy covers, ready to demolish everything in their path! ? Dégâts Locos From the great Charles Aznavour to the extravagant Stromae, by way of the electrified legends of ACDC, Dégâts Locos are going to blow you away and make you dance like never before! ?? Expect a massive dose of contagious energy, uncontrollable headbanging, and guitar riffs capable of shaking the cathedral itself!… We’re counting on you to come along with your buddies, your grandma, and even your cat if he likes rock!..

?? ¡Bum! ¡Boom! ¡Sacude tu cabello, Tulle!

? Alerta meteorológica: un tornado de rock festivo está a punto de descender sobre la encantadora ciudad de Tulle el miércoles 23 de agosto Les Dégâts Locos bajan con su arsenal de versiones locas, ¡listos para arrasar todo a su paso! ? Dégâts Locos Desde el gran Charles Aznavour hasta los extravagantes Stromae, pasando por las electrizantes leyendas de ACDC, Dégâts Locos le harán bailar como nunca Te espera una dosis masiva de energía contagiosa, headbanging incontrolable y riffs de guitarra capaces de hacer temblar la mismísima catedral… Contamos contigo para que vengas con tus colegas, tu abuela e incluso tu gato, si le gusta el rock..

?? Bumm! Bumm! Shake your tight, Tulle! ???

? Wetteralarm: Ein festlicher Rocktornado wird am Mittwoch, den 23. August, über die charmante Stadt Tulle hereinbrechen!? Die Dégâts Locos kommen mit ihrem Arsenal an verrückten Coverversionen, bereit, alles auf ihrem Weg zu zerstören! ? Dégâts Locos Vom großen Charles Aznavour über die elektrifizierten Legenden von ACDC bis hin zum extravaganten Stromae werden die Dégâts Locos alles durcheinanderwirbeln und Sie zum Tanzen bringen wie nie zuvor! ? Erwarten Sie eine massive Dosis ansteckender Energie, unkontrollierbares Headbanging und Gitarrenriffs, die selbst die Kathedrale zum Beben bringen können! Wir zählen darauf, dass Sie Ihre Kumpels, Ihre Großmutter und sogar Ihre Katze mitbringen, wenn sie Rockmusik mag!?

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze