Tulle Festival de la Vézère : Ensemble à cordes de la Garde Républicaine Place Mgr Bertaud Tulle, 17 juillet 2023, Tulle. Tulle,Corrèze 17 h 30 Ensemble à cordes de la Garde Républicaine : Vivaldi : Les 4 saisons – 20 h 00 Virginie Verrez mezzo soprano, Ensemble de la Garde républicaine : Airs de Bach, Haendel.

5:30 pm Ensemble à cordes de la Garde Républicaine: Vivaldi: Les 4 saisons – 8:00 pm Virginie Verrez mezzo soprano, Ensemble de la Garde Républicaine: Airs by Bach, Handel 17.30 Ensemble de cuerdas de la Garde Républicaine: Vivaldi: Las 4 estaciones – 20.00 Virginie Verrez mezzo soprano, Ensemble de la Garde Républicaine: Aires de Bach, Haendel 17.30 Uhr Streicherensemble der Republikanischen Garde: Vivaldi: Die vier Jahreszeiten – 20.00 Uhr Virginie Verrez Mezzosopran, Ensemble der Republikanischen Garde: Airs von Bach, Händel

