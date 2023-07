Bal et marché de producteurs place, Mézières-en-Brenne (36) Bal et marché de producteurs place, Mézières-en-Brenne (36), 12 août 2023, . Bal et marché de producteurs Samedi 12 août, 19h00 place, Mézières-en-Brenne (36) gratuit 19h : apéro-rencontre avec les musiciens à la médiathèque 20h : marché de producteurs 21h : bal source : événement Bal et marché de producteurs publié sur AgendaTrad place, Mézières-en-Brenne (36) 1, Place Jean Moulin

place, 36290 Mézières-en-Brenne, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44098 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-12T19:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00

2023-08-12T19:00:00+02:00 – 2023-08-12T23:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu place, Mézières-en-Brenne (36) Adresse 1, Place Jean Moulin place, 36290 Mézières-en-Brenne, France Age max 110 Lieu Ville place, Mézières-en-Brenne (36)

Bal et marché de producteurs place, Mézières-en-Brenne (36) 2023-08-12 2023-08-12 was last modified: by Bal et marché de producteurs place, Mézières-en-Brenne (36) 12 août 2023