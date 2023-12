CALENDRIER DE L’AVENT GÉANT Place Messmer – Hôtel de Ville Sarrebourg, 1 décembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Depuis le 1er décembre, sur le parvis de l’Hôtel de ville, ouverture, chaque jour, d’un panneau du grand Calendrier de l’Avent réalisé notamment par les élèves des écoles de Sarrebourg et environs, du périscolaire, du multi-accueil…. Tout public

Vendredi 2023-12-01 fin : 2023-12-24 . 0 EUR.

Place Messmer – Hôtel de Ville

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Every day since December 1, a large Advent calendar panel has been opened on the forecourt of the Sarrebourg town hall, produced by pupils from schools in and around Sarrebourg, the after-school program, the multi-accueil…

Desde el 1 de diciembre, todos los días se expone en la explanada del Ayuntamiento un gran Calendario de Adviento, elaborado por los alumnos de los colegios de Sarrebourg y alrededores, el centro de atención extraescolar, el centro de atención múltiple…

Seit dem 1. Dezember wird auf dem Vorplatz des Rathauses jeden Tag eine Tafel des großen Adventskalenders geöffnet, der insbesondere von den Schülern der Schulen von Sarrebourg und Umgebung, der Periscolaire, der Multi-Cacueil…

