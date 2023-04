Marché – Quartier de Saint-Just Place Mellet-Mandard, 1 janvier 2023, Saint-Just-Saint-Rambert.

A Saint-Just, le marché se tient le samedi matin, Place Mellet Mandard.

Le marché de Saint-Rambert se tient Place de la République les jeudi et dimanche matins..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Mellet-Mandard

Saint-Just-Saint-Rambert 42170 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



In Saint-Just, the market is held on Saturday morning, Place Mellet Mandard.

The Saint-Rambert market is held at Place de la République on Thursday and Sunday mornings.

En Saint-Just, el mercado se celebra los sábados por la mañana en la plaza Mellet Mandard.

El mercado de Saint-Rambert se celebra los jueves y domingos por la mañana en la plaza de la República.

In Saint-Just findet der Markt am Samstagmorgen auf dem Place Mellet Mandard statt.

Der Markt in Saint-Rambert findet donnerstags und sonntags vormittags auf dem Place de la République statt.

Mise à jour le 2022-05-11 par Office de Tourisme Loire Forez