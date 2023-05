Folk-Rock / Cajun / Country-Blues : Soufflant Manchot Place Méliodon 61140 Bagnoles de l’Orne, 21 juin 2023, Bagnoles-de-l'Orne.

Folk-Rock / Cajun / Country-Blues : Soufflant Manchot Mercredi 21 juin, 21h00 Place Méliodon 61140 Bagnoles de l’Orne

Philippe Géhanne, alias Soufflant Manchot, propose un set acoustique gorgé de références folk bigarrées. Chansons traditionnelles anglo-saxonnes, valses du bayou de Louisiane, country-blues des Appalaches, pop entendue dans les clubs de Londres ou de Sydney, parfois en anglais, souvent en français, c’est tout un monde de musique populaire transatlantique qui se bouscule au sein d’un répertoire coloré et énergique.

Pour mettre en valeur ce patrimoine populaire, Soufflant Manchot sort de sa malle une guitare acoustique, une grosse caisse et une collection d’harmonicas de tout poil et vous embarque pour une virée folk aux accents très rock. Influences : Zachary Richard, Billy Bragg, the Pogues, Chris Jagger, Mama Rosin, the Revelers, Geraint Watkins, Nick Lowe, Chris Bailey…

Philippe Géhanne : chant / harmo / guitare / percussions

Durée : 1h00 à 1h15.

Place Méliodon 61140 Bagnoles de l’Orne Place Méliodon, 61140 Bagnoles de l’Orne Bagnoles-de-l’Orne 61140 Orne Normandie 0233378566 https://www.bagnolesdelorne.com/mon-sejour/agenda/?listpage=4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T21:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

©Soufflant Manchot