Atelier Fanfare in Situ Place Mazagran Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Atelier Fanfare in Situ Place Mazagran Lyon, 27 juin 2023, Lyon. Atelier Fanfare in Situ Mardi 27 juin, 17h00 Place Mazagran Les arts d’rue « Les arts d’rue » propose chaque mardi des ateliers multiculturels à destination des enfants du 7e arrondissement de Lyon. Au programme :

• Un atelier musique animé par la fanfare des pavés. Entre échauffement, éveil du corps et de la voix, initiation aux percussions, apprentissage d’une chanson, l’atelier se conclura par une déambulation musicale.

• Un atelier peinture animé par l’association « Art et développement »

• Un atelier lecture animé par la bibliothèque Béchevelin. Informations pratiques :

Entre 17h et 18h

Devant l’école Gilbert Dru et sur la place Mazagran

69007 LYON

Métro Saxe Gambetta

(Retrouvez nous aussi un vendredi sur deux à l’espace cité Jardin – Gerland 69007 LYON) Place Mazagran Place mazagran, 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://anthonyduranthon.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Duranthon.Anthony Metro B et D Saxe Gambetta Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-27T17:00:00+02:00 – 2023-06-27T18:00:00+02:00

2023-06-27T17:00:00+02:00 – 2023-06-27T18:00:00+02:00 © Association ARTIS MBC Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Place Mazagran Adresse Place mazagran, 69007 Lyon Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Place Mazagran Lyon

Place Mazagran Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

Atelier Fanfare in Situ Place Mazagran Lyon 2023-06-27 was last modified: by Atelier Fanfare in Situ Place Mazagran Lyon Place Mazagran Lyon 27 juin 2023