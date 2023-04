Marché hebdomadaire Place Maxime Chantier Andance Catégories d’Évènement: Andance

Marché hebdomadaire Place Maxime Chantier, 1 janvier 2023, Andance. À deux pas des rives du Rhône, un petit marché alléchant fidèle à sa clientèle villageoise bien utile pour vos repas du weekend. Parfait pour se mettre en appétit avec les produits locaux..

Weekly market with local and regional producers. A un paso de las orillas del Ródano, un pequeño y atractivo mercado con una fiel clientela de pueblo, muy útil para sus comidas de fin de semana. Perfecto para abrir el apetito con los productos locales. Nur wenige Schritte vom Ufer der Rhône entfernt befindet sich ein verlockender kleiner Markt, der seiner dörflichen Kundschaft treu bleibt, die für Ihre Wochenendmahlzeiten sehr nützlich ist. Perfekt, um sich Appetit auf lokale Produkte zu holen. Mise à jour le 2021-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

