GUINGUETTE DES ARCEAUX Place Max Rouquette Montpellier, 8 août 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Depuis le 1er juillet dans le cadre de l’été aux Arceaux de la ville de Montpellier, la place Max Rouquette accueille la Guinguette des Arceaux La bonne adresse pour se rafraîchir et se restaurer avec un bar éphémère installé au pied de l’aqueduc.

L’occasion de se poser autour d’un rosé, d’une bière, dune part de pizza et quelques tapas..

2023-08-08 11:00:00 fin : 2023-08-08 14:00:00. .

Place Max Rouquette

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Since July 1, as part of Montpellier?s Summer at the Arceaux, the Place Max Rouquette has been home to the Guinguette des Arceaux, the perfect place for refreshments and refreshment, with an ephemeral bar set up at the foot of the aqueduct.

An opportunity to relax over a rosé, a beer, a slice of pizza and some tapas.

Desde el 1 de julio, en el marco del Verano en los Arceaux de la ciudad de Montpellier, la plaza Max Rouquette alberga la Guinguette des Arceaux. El lugar perfecto para refrescarse y tomar algo, con un bar temporal instalado a los pies del acueducto.

El lugar perfecto para relajarse tomando un rosado, una cerveza, un trozo de pizza y unas tapas.

Seit dem 1. Juli findet auf dem Place Max Rouquette im Rahmen des Sommers in den Arceaux der Stadt Montpellier die Guinguette des Arceaux statt. Eine gute Adresse, um sich zu erfrischen und mit einer temporären Bar am Fuß des Aquädukts zu verpflegen.

Die Gelegenheit, sich bei einem Rosé, einem Bier, einem Stück Pizza und einigen Tapas niederzulassen.

