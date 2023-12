« Ginette Kolinka, itinéraire d’une survivante d’Auschwitz » place Max Lejeune Abbeville, 15 janvier 2024, Abbeville.

Abbeville Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 08:30:00

fin : 2024-01-31 12:00:00

.

Ginette Kolinka, survivante de la Shoah, a été déportée a Auschwitz en avril 1944 a l’age de 19 ans avec son père, son frère et son neveu. Ces derniers sont assassinés a

l’arrivée du convoi. Ginette, elle, est sélectionnée pour le travail.

Durant deux décennies, elle accompagne des groupes a Auschwitz, jusqu’en octobre 2020 où elle accompagne une dernière fois des élèves a Birkenau. Font également partie de cette visite un auteur de bande dessinée et un journaliste. De ce voyage nait une bande dessinée, dans laquelle Ginette raconte ce que fut sa vie avant, pendant et après la Shoah. Elle témoigne également pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Infatigable passeuse de mémoire, elle fait de la transmission aux jeunes générations son combat de tous les jours.

À partir des planches de la bande dessinée, l’exposition replace le parcours de Ginette Kolinka dans une histoire plus large de la persécution de Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale en s’appuyant sur des documents d’époque, archives et photographies.

0 .

place Max Lejeune

Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-20 par SIM Hauts-de-France – OT DE LA BAIE DE SOMME