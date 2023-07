LE TEMPS EST COURT – EXPOSITION Place Maurice Sardinoux Faugères, 1 juillet 2023, Faugères.

Faugères,Hérault

Faugères Art of Campagne (A.O.C.) invite des artistes plasticiens à exposer à Faugères, village viticole. Exposition au Temple protestant de 11h à 18h- Travaux des enfants de l’école de Faugères. Atelier en famille le samedi à 16h gratuit sur inscription.

Samedi 18h : SOIRÉE CONCERT LE PERCO (DJ) sur la Place Sardinoux.

Dimanche 11h : BRUNCH et Tournoi de Pétanque sur la Place de la Tune..

2023-07-01 fin : 2023-07-02 . .

Place Maurice Sardinoux

Faugères 34600 Hérault Occitanie



Faugères Art of Campagne (A.O.C.) invites visual artists to exhibit in the wine village of Faugères. Exhibition at the Protestant Temple from 11 a.m. to 6 p.m. – Works by children from the Faugères school. Family workshop on Saturday at 4pm, free with registration.

Saturday 6pm: PERCO CONCERT EVENING (DJ) on Place Sardinoux.

Sunday 11am: BRUNCH and Pétanque Tournament on Place de la Tune.

Faugères Art of Campagne (A.O.C.) invita a artistas plásticos a exponer en el pueblo vinícola de Faugères. Exposición en el Templo Protestante de 11.00 a 18.00 h. – Obras de los niños de la escuela de Faugères. Taller familiar el sábado a las 16.00 h, gratuito previa inscripción.

Sábado 18.00 h: CONCIERTO PERCO (DJ) en la plaza Sardinoux.

Domingo 11.00 h: DESAYUNO y torneo de petanca en la plaza

Faugères Art of Campagne (A.O.C.) lädt bildende Künstler ein, ihre Werke in dem Weindorf Faugères auszustellen. Ausstellung im Temple protestant von 11 bis 18 Uhr- Arbeiten der Kinder der Schule von Faugères. Familienworkshop am Samstag um 16 Uhr kostenlos nach Anmeldung.

Samstag 18 Uhr: KONZERTABEND LE PERCO (DJ) auf dem Place Sardinoux.

Sonntag 11 Uhr: BRUNCH und Pétanque-Turnier auf dem Place

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS