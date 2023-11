MARCHE DE NOEL Place Maurice Renoul Gorges, 16 décembre 2023, Gorges.

Gorges,Loire-Atlantique

Samedi 16 décembre plusieurs animations et stands sont proposés, en parallèle du marché alimentaire, pour petits et grands afin de partager ensemble la magie de Noël..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Place Maurice Renoul

Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



On Saturday December 16, alongside the food market, a number of events and stalls are on offer for young and old to share in the magic of Christmas.

El sábado 16 de diciembre, además del mercado de alimentos, se ofrecerán numerosas actividades y puestos para que grandes y pequeños compartan la magia de la Navidad.

Am Samstag, den 16. Dezember werden parallel zum Lebensmittelmarkt mehrere Animationen und Stände für Groß und Klein angeboten, um gemeinsam den Zauber von Weihnachten zu teilen.

Mise à jour le 2023-11-07 par eSPRIT Pays de la Loire