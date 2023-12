Exposition « Lauburu : Aukerak – Possibilités » de l’artiste Gogara Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Exposition « Lauburu : Aukerak – Possibilités » de l’artiste Gogara Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, 19 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 14:30:00

fin : 2024-02-11 19:00:00 L’exposition « Lauburu : Aukerak – Possibilités », présente à la Rotonde le travail de l’artiste Gogara.

Designer graphique durant de longues années, Gogara s’installe au Pays basque, à Sare, en

2010.

Fasciné par la puissance formelle du LAUBURU, la croix basque, il débute en 2016 un travail d’artiste portant sur ce signe identitaire et incontournable de notre territoire.

Gogara fait le choix de s’éloigner des significations conventionnelles de la croix basque (symbolique solaire, signe de vie) et concentre son travail sur le « pouvoir » formel de ce signe. Il s’interroge sur les « possibilités » qui conduisirent à la création de ce dessin.

Gogara dévoile majoritairement ses pièces sculpturales, façonnées en métal. Mercredi au dimanche : 14:30 – 19:00

Samedi : 10:00 – 12:30 – 14:30 – 19:00.

L’exposition « Lauburu : Aukerak – Possibilités », présente à la Rotonde le travail de l’artiste Gogara.

Designer graphique durant de longues années, Gogara s’installe au Pays basque, à Sare, en

2010.

Fasciné par la puissance formelle du LAUBURU, la croix basque, il débute en 2016 un travail d’artiste portant sur ce signe identitaire et incontournable de notre territoire.

Gogara fait le choix de s’éloigner des significations conventionnelles de la croix basque (symbolique solaire, signe de vie) et concentre son travail sur le « pouvoir » formel de ce signe. Il s’interroge sur les « possibilités » qui conduisirent à la création de ce dessin.

Gogara dévoile majoritairement ses pièces sculpturales, façonnées en métal. Mercredi au dimanche : 14:30 – 19:00

Samedi : 10:00 – 12:30 – 14:30 – 19:00

L’exposition « Lauburu : Aukerak – Possibilités », présente à la Rotonde le travail de l’artiste Gogara.

Designer graphique durant de longues années, Gogara s’installe au Pays basque, à Sare, en

2010.

Fasciné par la puissance formelle du LAUBURU, la croix basque, il débute en 2016 un travail d’artiste portant sur ce signe identitaire et incontournable de notre territoire.

Gogara fait le choix de s’éloigner des significations conventionnelles de la croix basque (symbolique solaire, signe de vie) et concentre son travail sur le « pouvoir » formel de ce signe. Il s’interroge sur les « possibilités » qui conduisirent à la création de ce dessin.

Gogara dévoile majoritairement ses pièces sculpturales, façonnées en métal. Mercredi au dimanche : 14:30 – 19:00

Samedi : 10:00 – 12:30 – 14:30 – 19:00 EUR.

Place Maurice Ravel

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Code postal 64500 Lieu Place Maurice Ravel Adresse Place Maurice Ravel Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz Latitude 43.39151 Longitude -1.66076 latitude longitude 43.39151;-1.66076

Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/