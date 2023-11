Lumina – Exposition de peinture Place Maurice Ravel Saint-Jean-de-Luz, 8 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Saint-Jean-de-Luz présente à la Rotonde, l’exposition « Lumina », du peintre Jean-Philippe Chetaud, du 8 décembre au 7 janvier.

L’exposition « Lumina » présente des paysages et impressions de bords de mer, les plages, les pinèdes, le port de Saint-Jean-de-Luz.

Ce travail s’inscrit dans le champ de la figuration et dépasse le sujet pour jouer avec la lumière, les souvenirs et les émotions.

Jean-Philippe Chetaud est né en 1955. Il vit et travaille au pied des Pyrénées, au cœur du Béarn.

Mercredi au dimanche /Asteazkenetik igandera : 14h30 – 19h00

Samedi / Larunbatean : 10h00 – 12h30 et 14h30 – 19h00..

2023-12-08 fin : 2024-01-07 19:00:00. EUR.

Place Maurice Ravel

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The City of Saint-Jean-de-Luz presents the « Lumina » exhibition by painter Jean-Philippe Chetaud at La Rotonde, from December 8 to January 7.

Lumina » presents landscapes and impressions of the seaside, beaches, pine forests and the port of Saint-Jean-de-Luz.

This is a figurative work that goes beyond the subject to play with light, memories and emotions.

Jean-Philippe Chetaud was born in 1955. He lives and works at the foot of the Pyrenees, in the heart of Béarn.

Wednesday to Sunday / Asteazkenetik igandera : 2:30 pm – 7:00 pm

Saturday / Larunbatean : 10:00 am – 12:30 pm and 2:30 pm – 7:00 pm.

Del 8 de diciembre al 7 de enero, la ciudad de San Juan de Luz presenta en la Rotonde la exposición « Lumina », del pintor Jean-Philippe Chetaud.

La exposición « Lumina » presenta paisajes e impresiones de la costa, las playas, los pinares y el puerto de San Juan de Luz.

Se trata de una obra figurativa que va más allá del tema para jugar con la luz, los recuerdos y las emociones.

Jean-Philippe Chetaud nació en 1955. Vive y trabaja al pie de los Pirineos, en el corazón del Béarn.

De miércoles a domingo /Asteazkenetik igandera: 14.30 – 19.00 h

Sábado / Larunbatean: de 10.00 a 12.30 h. y de 14.30 a 19.00 h.

Die Stadt Saint-Jean-de-Luz präsentiert in der Rotonde die Ausstellung « Lumina » des Malers Jean-Philippe Chetaud vom 8. Dezember bis zum 7. Januar.

Die Ausstellung « Lumina » zeigt Landschaften und Eindrücke vom Meer, den Stränden, den Pinienwäldern und dem Hafen von Saint-Jean-de-Luz.

Diese Arbeit gehört in den Bereich der Figuration und geht über das Thema hinaus, um mit dem Licht, den Erinnerungen und den Emotionen zu spielen.

Jean-Philippe Chetaud wurde 1955 geboren. Er lebt und arbeitet am Fuße der Pyrenäen im Herzen des Béarn.

Mittwoch bis Sonntag /Asteazkenetik igandera: 14.30 – 19.00 Uhr

Samstag / Larunbatean: 10.00 – 12.30 Uhr und 14.30 – 19.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme Pays Basque