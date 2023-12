APÉRO LECTURE PAR LA COMPAGNIE INCOGNITO Place Maurice Ravel Nancy, 1 décembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Programme :

1ère partie : « Dans le noir… »

Si le temps d’une soirée vous plongiez dans le noir !

Laissez vous emporter par cette expérience qui vous permettra de développer vos autres sens…

Entracte

2ème partie : « Les Coquines »

Quand Guy BEDOS rencontre Apollinaire, Georges Brassens, Colette Renard et quelques autres coquins de toutes époques… ça donne un spectacle piquant souriant et caliente !

Buvette sur place. Adultes

Vendredi 2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . 8 EUR.

Place Maurice Ravel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Program :

part 1: « In the dark… »

Let’s plunge into the dark for an evening!

Let yourself be carried away by this experience that will allow you to develop your other senses…

Intermission

part 2: « Les Coquines

When Guy BEDOS meets Apollinaire, Georges Brassens, Colette Renard and a few other rascals from all eras… the result is a piquant, smiling, caliente show!

Refreshments on site

Programa :

parte 1: « En la oscuridad… »

¿Y si, por una noche, te sumergieras en la oscuridad?

Déjese llevar por esta experiencia que le permitirá desarrollar sus otros sentidos…

Intermedio

parte 2: « Les Coquines

Cuando Guy Bedos se encuentra con Apollinaire, Georges Brassens, Colette Renard y algunos otros granujas de todas las épocas… ¡el resultado es un espectáculo picante, sonriente y caliente!

Refrescos in situ

Programm :

teil 1: « Im Dunkeln … »

Wenn Sie für einen Abend in die Dunkelheit eintauchen würden!

Lassen Sie sich von dieser Erfahrung mitreißen, die Ihnen erlaubt, Ihre anderen Sinne zu entwickeln…

Entracte

2. Teil: « Les Coquines » (Die Frechdachse)

Wenn Guy BEDOS auf Apollinaire, Georges Brassens, Colette Renard und einige andere Schurken aus allen Epochen trifft, dann ergibt das eine pikante, lächelnde und caliente Show!

Getränke vor Ort

